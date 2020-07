Massacrato di botte il giorno del suo compleanno, prognosi di 70 giorni per un noto artigiano

Cronaca

Non poteva immaginare che andando a festeggiare il compleanno nel locale della ex compagna ne sarebbe uscito così malconcio. L'8 dicembre del 2019 un artigiano riminese noto in città è stato massacrato di botte da un vero e proprio plotone condotto, secondo la ricostruzione degli inquirenti e del Corriere di Romagna, dalla ex compagna, il tutto per vecchi asti, uno fra tutti una segnalazione dell'uomo rispetto a «strani movimenti» nella casa dove anch'egli viveva e in cui è rimasta a vivere soltanto lei, con un contratto però a nome di lui.



Sempre secondo le indagini a massacrare l'uomo causandogli una prognosi di 70 giorni per "lesione del tendine estensore fungo il quinto dito della mano destra" la ex fidanzata, l'attuale compagno e due amiche, che si sarebbero accanite sull'artigiano con calci, pugni e infine anche con il lancio di alcune bottiglie. Che però hanno sempre negato ogni attribuzione, nonostante il giudizio immediato. L'udienza per rispondere dei fatti è stata convocata per il 5 ottobre.