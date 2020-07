Coronavirus, l'andamento nel fine settimana: +51 casi di cui 42 senza sintomi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:06 - 19 Luglio 2020

Tra sabato e domenica in Emilia-Romagna sono stati refertati 2730 tamponi che hanno permesso di accertare 51 nuove positività al Coronavirus, di cui due in provincia di Rimini che però riguardano persone fuori provincia. In assenza di nuovi dati sulle guarigioni, i casi attuali dovrebbero restare fermi a 31, mentre salgono a 1177 nel resto della regione. La maggior parte dei nuovi casi (42) sono asintomatici, ma proprio per questo più importanti da tracciare. Dopo il decesso di ieri, oggi tornano a zero le nuove morti per complicazioni scatenate dalla Covid-19.