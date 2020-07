Comicità a 360 nella 18esima edizione di Sganassau in giardino, secondo ospite Pizzocchi

Eventi

19 Luglio 2020

Il comico Duilio Pizzocchi.

Cntinuano gli appuntamenti comici della 18esima edizione dello “Sganassau in giardino” nella suggestiva cornice del cinema arena di Riccione. Nel secondo appuntamento di mercoledì 22 luglio alle 21 farà ritorno un personaggio che ha fatto la storia di Riccione: Duilio Pizzocchi, uno dei maggiori esponenti della comicità emiliana e uno tra i comici più amati del panorama nazionale. L’ideatore e protagonista del "Costipanzo Show", oltre ad esprimere la sua personale comicità, propone alcuni dei suoi esilaranti personaggi che sono gli artefici del suo grande successo e che ancora oggi sono amati dal pubblico: Ermete Bottazzi, improbabile camionista, Cactus, tossico di vecchia generazione e la Signora Novella, azionista di maggioranza della Microsoft con la passione dei funerali.



A livello televisivo Pizzocchi ha iniziato ideando e presentando programmi per Tv Locali fino ad essere ospite in molti programmi nazionali, da Domenica In al Maurizio al Costanzo Show, fino ad arrivare a Zelig Off e Zelig Circus.



Ogni appuntamento prevede l’intrattenimento comico musicale di Amedeo Visconti, la moda della NSY e interventi a sorpresa. Il biglietto costa 10 euro: per info e prenotazioni 0541 1613315 oppure 391 7396479. La rassegna è organizzata da Pepper Riccione e Giometti Cinema, in collaborazione con Show Factory Group e Palco Comici.







