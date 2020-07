La Valconca "impoverita e in declino", Santi di appella alla Regione per riscattarla

Attualità

Rimini

| 15:26 - 19 Luglio 2020

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.

Nel tour di venerdì 17 luglio dedicato alla provincia di Rimini, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la sua giunta hanno incontrato anche i sindaci dei comuni della Valconca, una «terra di mezzo» come l'ha definita il presidente provinciale Riziero Santi che merita e vuole riscatto.



«Non essendo dotata né di waterfront né di montagna e nemmeno di aree interne, la Valconca è puntualmente penalizzata nelle attenzioni e nella canalizzazione delle risorse finanziarie dedicate a queste realtà, sia dal governo regionale sia da quello nazionale ed anche dai contributi europei». A questo però è stata data pronta risposta da parte di Bonaccini che con l'occasione ha annunciato l'immissione di fondi extra a sostegno di tutti i comuni della provincia: così alla Valconca arriveranno oltre 1 milione e 100 mila euro.



Il territorio della valle del Conca conta otto comuni che si dividono in160,71 chilometri quadrati, dove vivono circa 28 mila 500 abitanti ed è in una «fase di declino e rischia un progressivo impoverimento, con lo svuotamento di funzioni ed una fuga degli abitanti a partire dalle nuove generazioni. I sindaci vogliono reagire, rilanciare, alzare lo sguardo». L'Unione dei comuni della Valconca, la prima istituita a livello nazionale e che oggi vive i momenti di difficoltà di un po’ tutte le unioni a livello nazionale, che ha fatto la scelta di avviare altre due funzioni associate (edilizia e controllo di gestione).



L'amministrazione provinciale ha approfittato dell'occasione per elencare cinque punti strategici su cui lavorare chiedendo alla giunta regionale una mano attraverso contributi economici e operativi

Difesa del territorio dal dissesto idrogeologico

Infrastrutture per l’accessibilità: qualità delle strade e del servizio di trasporto pubblico

Qualificazione e sviluppo dei percorsi storico/naturalistici e delle piste ciclabili

Superstrade informatiche, banda ultra larga

Qualificazione dei centri storici e dei contenitori culturali

Già annunciato il ritorno degli assessori regionali il 7 agosto.