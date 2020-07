Alle battute finali il torneo giovanile del Gelso, tutti i risultati

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:49 - 19 Luglio 2020

Verso le battute finali sui campi del circolo tennis Venustas il torneo nazionale giovanile del Gelso Under 10-12-14-16. Under 10 maschile, 1° turno: Pietro Bonfè-Mattia Pettenati 6-4, 6-3, Leonardo Tana-Kevin Camprini 6-0, 6-0. 2° turno: Edoardo Ghiselli-Lorenzo Cordella 6-0, 6-0, Federico Bacchini-Brando Albanesi 6-1, 6-1, Pietro Tombari-Domenico Di Stefano 6-2, 6-2, Elia Iannuzzi-Alessandro Damiani 6-0, 6-1, Riccardo Pretolani-Leonardo Bartoletti 6-2, 6-0, Lorenzo Neri-Pietro Bonfè 6-1, 6-3. Under 10 femminile, semifinali: Crystal Aratari-Sofia Baldani 6-2, 6-3. Under 14 maschile, turno di qualificazione: Carlo Bruni (n.4)-Michele Fabbri 6-4, 6-3. Under 16 maschile, 1° turno tabellone finale: Stefano Mambrini-Tommaso Picciafuochi 6-1, 4-6, 10-6. Under 16 femminile, 1° turno: Alice Rossi-Viola Ceccaroni 6-2, 7-6 (5). Quarti: Sara Aber-Giada Bacchini (n.2) 6-4, 6-0.