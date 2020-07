Riccione, furti e alcol alla guida: pioggia di denunce nella notte

Cronaca

Riccione

| 12:38 - 19 Luglio 2020

Controlli dei Carabinieri di Riccione.

Fioccano le denunce a seguito dei controlli dei carabinieri nella notte tra sabato e domenica. Nei guai sono finiti un napoletano, 36enne, residente a Frattamaggione (NA), celibe e pregiudicato che, assieme a un 19enne marocchino, residente a Trezzo sull’Adda (MI). I due hanno scassinato la portiera di un’auto di un riminese portando via un attrezzo multiuso. Immediatamente bloccati sono stati denunciati per furto aggravato, la refurtiva restituito a al proprietario.



Denunciato per il possesso ingiustificato di grimaldelli un 19enne bresciano, residente a Pontirolo Nuovo (BG), celibe, incensurato.

Il giovane è stato sottoposto a controllo in via Einaudi e ai militari non ha saputo giustificarne il possesso.



Si allontana senza autorizzazione per alcune ore dalla sua abitazione di Cattolica dove è sottoposto agli arresti domiciliari, per un 22enne è scatta la denuncia. I militari infatti non lo hanno trovato a casa durante il controllo.



Guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente per 4 automobilisti, risultati positivi all’alcoltest e sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa 8 assuntori trovati in possesso, complessivamente, di 10, grammi di Marijuana, 6,5 grammi di hashish”, 1,2 grammi di cocaina e di grammi di Mdma.



Complessivamente sono stati 73 i mezzi e 112 le persone sottoposte a controllo.