Gli strappano la catenina dal collo in discoteca: in manette 21enne e 23enne

Cronaca

Riccione

| 11:45 - 19 Luglio 2020

Stava ballando sulla pista della discoteca “Musica”, in via Trebaci, quando è stato avvicinato da due individui che gli hanno strappato dal collo la catenina d’oro per poi allontanarsi. La vittima, un ragazzo riminese, si è subito rivolta al personale di sicurezza che, a sua volta, ha allertato i carabinieri. Gli autori della rapina, un 23enne camerunense, residente a Pavia, e un 21enne , nigeriano, residente la Lodi, entrambi pregiudicati, sono stati rintracciati e arrestati per rapina, la catenina è stata restituita al proprietario.