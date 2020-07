Riccione, getta la droga prima del controllo poi aggredisce i carabinieri: 23enne arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:23 - 19 Luglio 2020

Controlli dei Carabinieri di Riccione.

E’ finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale un 23enne, cittadino egiziano. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica quando il giovane è stato notato dai carabinieri nel parcheggio della discoteca “Musica”, in via Trebaci, aggirarsi tra gli avventori con atteggiamento sospetto. I militari lo hanno pertanto avvicinato e prima di procedere all’identificazione , il 23enne ha gettato a terra un involucro, successivamente risultato contenente una dose di cocaina di 0,5 grammi. Il giovane ha subito iniziato ad avere un atteggiamento ostile e ha aggredito i carabinieri che, dopo una breve colluttazione, lo hanno immobilizzato e ammanettato. Due militari hanno riportato lievi lesioni medicate in pronto soccorso.