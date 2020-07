Se ne va il Dr. Pierluigi Cecchi, ha lottato per quattro mesi contro il coronavirus

Attualità

19 Luglio 2020

L'opsedale San Salvatore di Pesaro dove è deceduto Cecchi.

Si è spento all’età di 77 anni il medico pediatra Pierluigi Cecchi. Ha perso la sua battaglia con il coronavirus contro cui combatteva da ben quattro mesi. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Pesaro, il suo cuore ha cessato di battere giovedì e ieri si sono tenute le esequie nella chiesa del cimitero di Rimini. Era stato ricoverato a fine marzo per una insistente febbre, da lì il tampone che risultò positivo. Il Dr. Pierluigi Cecchi, medico cooperante A.F.Ma.L. negli anni 2000 portò in Cina il progetto sanitario a Pechino e dalla fine degli anni Settanta operò in Uganda, Zaire, Kenya, Etiopia e Vietnam.