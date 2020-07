Coronavirus in Regione, +40 casi. Un nuovo caso a Rimini e un morto nel Bolognese

Attualità

Emilia Romagna

| 16:05 - 18 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Dai 4775 tamponi refertati tra venerdì e sabato mattina in regione Emilia-Romagna sono emersi soltanto 40 nuovi casi di positività al Coronavirus, di cui uno sintomatico a Rimini; in tutto sono 25 gli asintomatici. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero.Sono 33 i nuovi guariti e purtroppo un nuovo decesso in provincia di Bologna. I casi attivi salgono a 1234. Le persone in isolamento a casa sono la maggior parte, per l'esattezza 1141. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.