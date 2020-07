Più controlli della polizia locale a Riccione, pizzicato uno straniero irregolare

Cronaca

Riccione

| 15:41 - 18 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Cinque cittadini stranieri arrivati in mattinata a Riccione e intenzionati a permanere in Riviera senza avere un alloggio fisso sono stati fermati e identificati dalla polizia locale nell'ambito dei controlli del fine settimana, alcuni dei quali sono risultati avere precedenti penali. Tra loro c'era anche un 25enne risultato irregolare sul territorio nazionale, per il quale è stato emesso un decreto di espulsione. La polizia ha inoltre sanzionato due ambulanti presenti con il banchetto al mercato settimanale per per mancato uso delle mascherine.