Secondo yoga for Mutoko all'arena di Poggio Torriana

Poggio Torriana

| 13:42 - 18 Luglio 2020

Il Comune di Poggio Torriana sostiene un importante evento benefico, già alla sua seconda edizione, che si terrà venerdì 24 luglio dalle 19.30 alle 21 nell'anfiteatro all'aperto.



L'organizzatore è Maurizio Casadei, referente dell'associazione MYOGA, operante già da diversi anni nel territorio comunale con attività rivolte al benessere e alla salute. Questa estate lancia la 2° edizione di "Yoga for Mutoko" in stretta collaborazione del Comune di Poggio Torriana, della Proloco di Poggio Berni, dell'associazione Rimini for Mutoko, del Centro Niko Niko di Rimini e di Fluxo. La serata di beneficenza sarà dedicata all'associazione Rimini for Mutoko che si occupa di varie realtà, in particolare, supporta le spese di viaggio di bambini e di bambine provenienti dall'Africa, con problemi al cuore e che necessitano di interventi chirurgici risolutivi.



L'assessora del Comune Francesca Macchitella dichiara con entusiamo: «Sono felice di partecipare, tra pochi giorni, come cittadina, ad un evento con questo profondo valore sociale e di sostenere, come Amministratore, una iniziativa che riesce a mettere insieme tante persone con l'obbiettivo di raccogliere risorse da destinare in beneficienza. Auspico una adesione da parte di chi pratica e ama lo yoga ma non solo, vedere l'anfiteatro di Poggio Berni, pieno di vita, di ragazzi, di famiglie e di bambini, offre un riscontro molto positivo all'Amministrazione comunale. Questo spazio pubblico, all'aperto e sicuro, viene utilizzato per realizzare diverse attività che sposano al meglio, il benessere del corpo, la cultura, l'intrattenimento e l'idea di solidarietà e di vicinanza, seppure simbolica, con chi ha bisogno di aiuto, in questo caso, i bambini di Mutoko».



Maurizio Casadei commenta così l'iniziativa: «La serata di venerdì sarà un momento di condivisione e di pratica di discipline orientali, accompagnate con effetti sonori, per il benessere del "cuore" e dello "spirito". Chi vorrà, al termine della serata, potrà gustare, nello stand della Proloco, un'ottima piadina al tramonto con vista sulle colline ed sul mare».



L'evento sarà autofinanziato con offerta libera e l'intero ricavato andrà a sostegno dell'associazione Rimini for Mutoko, è già possibile confermare la presenza al numero 338/4034888.