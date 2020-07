Asd femminile Riccione, Mirco Balacich è il nuovo allenatore della prima squadra

Sport

| 13:39 - 18 Luglio 2020

Mirco Balacich.

Ufficializzato il nome del nuovo tecnico che guiderà la compagine romagnola nel prossimo campionato di serie C: si tratta di Mirco Balacich, mister navigato nel panorama nel calcio femminile per aver allenato per due anni il Cervia in serie A2, a seguire un biennio a San Zaccaria, poi cinque stagioni il San Marino, il ritorno a San Zaccaria per due stagioni in massima serie, ed infine la scorsa annata un’esperienza alla Sammartinese in Eccellenza; nel suo palmares spicca la promozione dalla serie B alla A 2 nel primo anno a San Zaccaria nonché il salto di categoria dalla C alla B alla guida del San Marino



Di seguito le prime dichiarazioni del neo coach:

“La piazza di Riccione è sempre stata ben apprezzata oltre che per la prima squadra, soprattutto per il serbatoio giovanile che offre alle ragazzine la possibilità di poter emergere ed affacciarsi con prospettiva nel mondo del calcio femminile; potendo partire da una base di buon livello del gruppo a mia disposizione, mi ripropongo di trasmettere alle giocatrici una mentalità vincente che possa essere da stimolo per giocare le partite con più aggressività e convinzione, una volta acquisita la piena consapevolezza della propria forza e qualità”.