| 13:37 - 18 Luglio 2020

Annagiulia Danesi.

Parte oggi, sabato 18 luglio, il torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem” (1500 euro di montepremi) che vede salire nelle ultime ore le iscritte a quota 56. Nel primo tabellone di 3° le teste di serie sono andate nell’ordine alle 3.1 Alessia Eberini, Vanessa Sabatini, Chiara Bartoli, Franca Cecilia Di Pietro, Annagiulia Danesi, Emilia Zampolini e Viola Angelini. Per le big c’è tempo per iscriversi fino a giovedì, ma intanto sono confermate le presenze di alcune giocatrici locali, come le 2.4 Emma Ferrini ed Alessandra Mazzola.