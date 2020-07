Per mesi con ferita infetta, medici accusati di lesioni gravi 

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 07:09 - 19 Luglio 2020

Alcuni strumenti per la medicazione, foto di repertorio.

Un banale incidente in bicicletta ha avuto conseguenze pesanti per una 40enne originaria di Rovigo, residente a Rimini. La donna ha fatto ricorso alle vie legali per chiarire le eventuali responsabilità del personale medico: a seguito dell'incidente infatti ha riportato un danno permanente a un braccio, a causa, secondo quanto raccontato dalla donna ai propri legali, dall'imperizia dei medici che la visitarono. La vicenda risale al 2018: la donna cadde dalla bicicletta e riportò escoriazioni a un braccio. Si recò al pronto soccorso dell'ospedale di Santracangelo, qui si sottopose a medicazioni da parte del medico di turno. Ma il giorno dopo la 40enne accusò forti dolori, in quanto la ferita non era stata pulita e disinfettata adeguatamente: il braccio si era gonfiato a causa di un'infezione. Fu così costretta a una seconda visita in ospedale. Ma i guai non erano terminati. La ferita guarì infatti dopo mesi. La donna si sottopose a visita privata a Treviso e le fu diagnosticata una lesione del nervo ulnare del gomito. Fu costretta a operarsi, ma oramai aveva riportato un danno biologico permanente del 15-16, compreso il danno estetico, secondo la diagnosi dell'ultimo medico che l'aveva visitata. L'Ausl Romagna ha aperto un'indagine interna, ma nel contempo la 40enne, tramite i propri legali, l'avvocato Francesca Vecchiato e il dottor Luca Signorini, ha presentato richiesta di risarcimento danni in via civilista e una querela per lesioni gravi.