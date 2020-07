Nuovo anno scolastico, a Morciano di Romagna mette in campo 200 mila euro

Attualità

Morciano di Romagna

| 17:43 - 17 Luglio 2020

Un'aula nuova alla scuola Gobetti di Morciano.

A Morciano di Romagna è iniziata la pianificazione del nuovo anno scolastico in vista del ritorno tra i banchi previsto per settembre. Previsti investimenti complessivi per 200 mila euro. Un finanziamento sostanzioso che servirà in primis all'ampliamento della scuola primaria Lunedei e alla la realizzazione di nuove pareti attrezzate per ottenere nuove aule. Ma anche nuovi bagni alla scuola dell'infanzia ed interventi per la messa a disposizione dell'istituto comprensivo morcianese di spazi per attività complementari presso la sala ex-lavatoio al centro giovani.





Tutto ciò per incrementare lo spazio a disposizione ed assicurare il necessario distanziamento e le condizioni ottimali per quanto riguarda la frequenza del tempo pieno ma anche la fruizione dei servizi e della mensa. Già pubblicato il bando che consentirà di avviare rapidamente il cantiere in tempo per il ritorno in classe degli alunni. Previsti anche lavori presso la scuola dell'infanzia Mariotti, tramite piccoli interventi strutturali: saranno reperiti ulteriori spazi per le sezioni più numerose.



La conferenza dei servizi che raggruppa amministrazione comunale, responsabili degli uffici, dirigenza e personale scolastico si è riunuta con l'obiettivo di garantire la ripresa delle lezioni in presenza e in condizioni di totale sicurezza. Il Comune ha assunto l'impegno di intervenire in maniera coordinata e celere, adottando tutte le misure che risulteranno necessarie per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.