Dal 68 all'85 per cento: exploit della raccolta differenziata a Coriano grazie al porta a porta

Attualità

Coriano

| 16:41 - 17 Luglio 2020

Grandi risultati per la raccolta rifiuti “porta a porta” nel Comune di Coriano, dove in soli due anni si è passati dal 68 per cento di raccolta differenziata del 2017 all'85 per cento del 2019. Negli ultimi 2 anni il quantitativo di rifiuti totale si è ridotto, passando dalle 7986 tonnellate del 2018 alle 7603 del 2019. Il risultato più importante è che si sono più che dimezzati i rifiuti indifferenziati, ovvero quelli destinati ad essere bruciati nell’inceneritore, passando da 2484 tonnellate del 2017 alle 1136 tonnellate del 2019.



«Complimenti a tutti i cittadini che con il loro impegno hanno portato a questi risultati e che hanno fatto sì che Coriano risulti tra i primi comuni più virtuosi in provincia di Rimini e anche in Regione» le parole di riconoscenza dell'assessora all'ambiente Anna Pazzaglia.