| 16:23 - 17 Luglio 2020

Continua il viaggio delle protagoniste e della troupe del programma di Rete4 in giro per l’Italia e questa volta le ragazze hanno fatto visita a Montegridolfo: la messa in onda del servizio dedicato al piccolo Comune dell'entroterra riminese è prevista per domenica 19 luglio su Rete 4 alle ore 13.50. Protagoniste della puntata saranno le ragazze veterane del format. Una grande promozione turistica per Montegridolfo. La puntata si potrà sempre rivedere sulla piattaforma internet Mediaset Play.