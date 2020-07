Talamello piange il 50enne Marco Rosati, cittadino modello e imprenditore noto in Valmarecchia

Attualità

Talamello

| 14:27 - 17 Luglio 2020

L'imprenditore Marco Rosati.

Nella giornata di oggi è venuto a mancare Marco Rosati, cittadino e imprenditore di Talamello di appena 50 anni portato via da una malattia che non gli ha lasciato scampo.



Anche Novafeltria è in lutto e commossa per la scomparsa di Rosati. Diversi amici e conoscenti hanno scritto messaggi alla nostra redazione pregandoci di scrivere un articolo in ricordo, testimonianza di come Marco sia stato benvoluto da tutti. Animo buono e generoso, ha aiutato in passato molte persone come riportano i messaggi giunti alla nostra redazione. Da tempo ha combattuto contro una malattia e l’11 luglio ha compiuto 50 anni, il dolce sorriso e l’animo buono di Marco mancherà per sempre. Sentite condoglianze alla famiglia dalla redazione di Altarimini



Viste le restrizioni normative legate alle funzioni religiose e la presenza di un elevato numero di partecipanti, il parroco e i familiari hanno ritenuto opportuno trasmettere le dirette streaming delle funzioni. Il rosario si terrà alle 20.30 di venerdì 17 luglio e il funerale alle 14.30 di sabato ed entrambe le funzioni saranno visibili dalla pagina Facebook del comune.