Prosegue il piano di riqualificazioni dei cimiteri comunali di Rimini

| 14:17 - 17 Luglio 2020

Il cimitero monumentale di Rimini.

Inizieranno lunedì 20 luglio i lavori di riqualificazione al cimitero di San Lorenzo in Monte a Rimini, un intervento che rientra nel più ampio programma di manutenzioni che include cimiteri, scuole e alcune sedi comunali.



L’intervento, nello specifico, riguarda la ricostruzione e la messa in sicurezza della recinzione in muratura, collocata all'ingresso dei parcheggi del cimitero. Lo stato attuale della recinzione ha reso necessari questi lavori, che prevedendo la sostituzione della recinzione, con nuova opera in cemento armato avente altezza pari a 2 metri, nel rispetto delle norme cimiteriali che prendono una struttura con fondazioni, micropali e relative travi di collegamento.



Il muro di recinzione, la cui conclusione è prevista tra circa un mese, verrà completato con la tinteggiatura di colorazione chiara e la posa di una ringhiera metallica.