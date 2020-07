E-commerce, accordo tra la Strada dei vini e dei sapori e la piattaforma Ventis

Attualità

Rimini

| 11:13 - 17 Luglio 2020

Siglato l’accordo tra La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e la piattaforma on line Ventis.



Accedendo al sito della Strada è possibile linkarsi alla piattaforma ed acquistare on line i vini ed i prodotti dei soci della Strada, il paniere permette di acquistare i vini in lotti di tre con un corposo sconto di listino mentre gli altri prodotti possono essere acquistati singolarmente.



“ Finalmente la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini ha una sua piattaforma on line, anche se non in esclusiva, dove si possono acquistare gli olii, i prodotti ed i vini dei nostri consorziati” dichiara il Presidente Sandro Santini “ l’idea nasce dalla collaborazione tra vari attori: la Strada dei Vini e dei Sapori di Rimini , Rivierabanca e Federalberghi di Rimini e Riccione che raggruppa circa 80 strutture alberghiere con cui la Strada ha un accordo di fornitura dei vini riminesi.



Proprio i clienti di questi hotel faticavano a reperire i prodotti che assaggiavano, da qui l’idea di un accordo con la piattaforma Ventis per ovviare a questo problema non solo a fine vacanza ma per tutto l’anno”.



L’accordo permette a molte cantine che non erano organizzate con una struttura di e commerce di avere una piattaforma digitale di vendita di livello europeo.



E’ sempre più importante fare reperire facilmente i prodotti via web, trovare un partner affidabile è il primo passo per lo sviluppo di quest’area di vendita.



La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini è impegnata, oltre che sul versante web, anche nell’apertura di un luogo di rappresentanza, una vetrina nella città di Rimini dove acquistare direttamente i prodotti del territorio.