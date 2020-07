VIDEO Rimini, tragedia sfiorata: albero si abbatte su un'auto in sosta

Cronaca

Rimini

| 10:59 - 17 Luglio 2020

Sono ancora sul posto e ne avranno per diverso tempo ancora i Vigili del Fuoco intervenuti questa mattina (venerdì 17) prima delle 9 in via Vega a Rimini per il crollo di un grosso pino. L'albero, che si trova in una proprietà privata, è caduto schacciando un'auto in sosta, fortunatamente senza nessuno all'interno, e danneggiandone un'altra parcheggiata dalla parte opposta della strada. Probabilmente la causa è imputabile alle forti piogge delle ultime ore. La strada, una traversa di via della Fiera, è chiusa al traffico. Sul posto anche la Polstrada.