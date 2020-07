Attualità

Rimini

| 10:04 - 17 Luglio 2020

Stivali da pioggia ai piedi e il rumore dell'acqua ad accompagnare le immagini inviate da un nostro lettore. Via del Torrente (di nome e di fatto) a Rimini è allagata a causa della forte pioggia caduta nella notte. La segnalazione arrivata alla redazione, raccoglie il disagio di una via che, come dice il nostro lettore, "ogni volta che piove è così".