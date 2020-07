L'indiscrezione sul Rimini Calcio, Alfredo Rota il nuovo proprietario

Sport

| 09:45 - 17 Luglio 2020

L'imprenditore riminese Alfredo Rota sarebbe il nuovo proprietario del Rimini Calcio. La notizia, anticipata da Sportup, non è ancora ufficiale. Secondo quanto trapelato Giorgio Grassi ed Alfredo Rota avrebbero formalizzato il passaggio di consegne davanti al notaio. Una decisione che è stata presa dopo attente analisi e dopo la sentenza del Tar che ha confermato la retrocessione del Rimini. Rota non ha "precedenti" calcistici e, sempre secondo le indiscrezioni, potrebbe essere affiancato da altri imprenditori, precedentemente interessati alla questione biancorossa. L'ufficialità della nuova proprietà dovrebbe arrivare nella giornata di sabato.





Aggiornamento. Con una nota stampa il Rimini F.C. ha ufficializzato la notizia



Il Rimini F. C. rende noto che il presidente Giorgio Grassi, da oggi, non è più il proprietario della società. Il club biancorosso è stato acquistato da Alfredo Rota.