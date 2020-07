Vandali in azione al bagno Novella 114 di Riccione: abbattuta insegna

Cronaca

Riccione

| 08:50 - 17 Luglio 2020

L’insegna abbattuta del bagno Novella 114.

Ancora vandali in azione in spiaggia a Riccione. Ad essere colpito, nella notte tra mercoledì e giovedì, il bagno Novella 114. Secondo quanto ricostruito grazie alle segnalazioni delle strutture vicine, un gruppo di ragazzi, poco prima dell'alba di giovedì ha abbattuto il cartello posto all'ingresso della struttura. I titolari dello stabilimento hanno segnalato lo spiacevole episodio su Facebook "Ennesimo segno del passaggio di un turismo che ancora qualcuno dice di dover sostenere" si legge nel post "Una guerra (al ribasso) per accaparrarsi il turismo destinato a Ibiza e mete simili... Siete certi di quello che dite e “pensate”?! E a quello che andate incontro?! Riccione deve essere una meta ambita da tutti, anche giovani...ma per la qualità come lo é sempre stata e non per il prezzo! State svalutando una città meravigliosa.."