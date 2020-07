Kart: Nicola Bartolini è pronto per un nuovo inizio di campionato

Sport

Rimini

08:22 - 17 Luglio 2020

Nicola Bartolini.

Ci siamo quasi. Si respira l'aria frizzante della vigilia. Dopo mesi di stop, Nicola Bartolini, romagnolo DOC, è pronto a scendere nuovamente in pista il 2 agosto 2020 con il suo Kart Oberon sulla pista di Pomposa. Nicola è uno sportivo a 360°. Non ha solo una grandissima passione per le quattro ruote e per la velocità ma ama lo sport e l'agonistica in tutte le sue sfumature.



In questo momento così particolare, in cui test e gare kart sono sospesi per diverso tempo, ha sempre cercato di vedere il meglio in ogni situazione e di allenarsi in vista dell'inizio di campionato.



Nicola, come ti senti?

“Sono emozionato. Finalmente ho la certezza che manca davvero poco al momento in cui potrò gareggiare di nuovo e sono felicissimo di farlo insieme a Oberon. Siamo stati fermi tanti mesi per forza maggiore e ora sono curioso di vedere come andrà il Campionato una volta che tutto tornerà alla normalità. Ho effettuato tanti test nel frattempo, gli ultimi domenica scorsa proprio sulla pista in cui si correrà la prima gara della stagione. Nuova squadra, nuovo team, nuovo meccanico. Oberon è una gran realtà: il kart è molto prestante, il telaio è nuovo. Conoscevo già la squadra perché ho partecipato ad alcune gare insieme a loro, portando a casa la vittoria a Pinarella. Cercherò, come sempre, di fare del mio meglio.”



Sara Ferranti