Calcio, due nuovi ingressi alla Vis Misano, arrivano Santoni e Ricci

Misano Adriatico

| 07:57 - 17 Luglio 2020

Gabriele Ricci (nella gallery Daniele Santoni).

Vis Misano Football Club ha tesserato il calciatore Daniele Santoni, 28 anni, attaccante, proveniente dal Tropical Coriano e in precedenza bandiera della Marignanese, e il calciatore Gabriele Ricci, 32 anni, centrocampista, nelle ultime tre stagioni al Tropical Coriano e in precedenza con esperienze in serie D e C;

per Gabriele si tratta di un gradito ritorno avendo già giocato nel settore giovanile misanese.



"Siamo veramente felici - riferisce il responsabile tecnico Luca Righetti - di aver dato ulteriore levatura e esperienza alla già qualificata rosa dei calciatori confermati.

Sia Daniele che Gabriele hanno caratteristiche tecniche duttili che mi permetteranno di utilizzarli in più ruoli e soprattutto sono ragazzi che conosco da tempo e si integreranno alla perfezione nel gruppo."