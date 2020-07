Calcio femminile, colpo del Riccione arriva l'attaccante Giulia Schipa

Sport

Riccione

| 07:49 - 17 Luglio 2020

Giulia Schipa.

Secondo colpo di mercato per la società romagnola che si assicura le prestazioni dell’attaccante Giulia Schipa, classe 2001.

Punta esterna alta, predilige correre negli spazi, ricevendo palla sui tagli, sfruttando al massimo la sua velocità e potenza fisica.

Cresciuta nella squadra maschile del Castelfranco Emilia, ha iniziato la carriera nel femminile nel Vignola, prima di proseguire il suo percorso di maturazione nel San Paolo di Modena e nel Bologna.



Di seguito le prime dichiarazioni del neo acquisto :



“Il progetto ambizioso della società, desiderosa di migliorare le prestazioni della scorsa stagione, puntando ad un campionato di vertice, mi ha convinto ad approdare a Riccione; non conosco il nuovo ambiente, ma le mie ex compagne di squadra Antolini ed Abouziane me ne hanno parlato bene, convincendomi ulteriormente a questa scelta; darò il massimo di me stessa per ritagliarmi il mio spazio e contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.