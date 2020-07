Cattolica, scoperto noleggio abusivo di imbarcazione: 7600 euro di multa

Cronaca

Cattolica

07:36 - 17 Luglio 2020

Controlli della Capitaneria di Porto.

Noleggio abusivo di imbarcazione scoperto dalla Guardia Costiera di Cattolica. Quattro multe per un totale di 7600 euro. Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei controlli per il corretto utilizzo delle unità da diporto ai fini commerciali. E' stato scoperto il cosidetto fenomeno della "locazione con skypper", cioè il noleggio abusivo dell'imbarcazione da diporto per attività diversa da quella prevista dal codice della nautica. Durante i controlli è stata anche verificata la corretta cirocolazione nell'ambito del demanio.



La Guardia Costiera continuerà i controlli nell'ambito delle direttive dell'operazione "Mare sicuro" e ricorda inoltre il numero blu 1530, gratuito, per le emergenze in mare attivo 24h/24h.