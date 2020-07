A Riccione sabato manifestazione Legambiente pro eolico, flash mob in spiaggia

Attualità

Riccione

| 19:38 - 16 Luglio 2020

Parco eolico.

Una manifestazione a favore del progetto per il parco eolico di Rimini con un flash mob in spiaggia, e poi un incontro-confronto alla presenza dell'assessore regionale all'Energia e Green economy Vincenzo Colla. Ad organizzarlo e' Legambiente Emilia-Romagna per sabato prossimo a Riccione, in provincia di Rimini. Il tema delle energie dell'alto Adriatico, spiega infatti l'associazione ambientalista, "si pone al centro della tappa di Goletta Verde in Emilia-Romagna". Un dibattito "ormai molto acceso, che vede da una parte l'ipotesi di progetti concreti di energia eolica e prospettive di dismissione delle piattaforme, dall'altra l'idea di proseguire ad estrarre idrocarburi in mare e contemporaneamente stoccare CO2 nel sottosuolo", ricorda Legambiente, sottolineando che le "argomentazioni sono rimaste finora al di fuori da prospettive di programmazione pubblica e scenari energetici ed economici a medio termine". Da qui l'appuntamento di sabato, organizzato assieme a Fridays For Future Rimini e ospitato da Fondazione Cetacea alle 11. Si partira' appunto dal progetto eolico in discussione di fronte alle coste del riminese "per valutare quali strategie possano garantire una vera lotta ai cambiamenti climatici applicando il Green New Deal, in modo da coniugare ambiente e lavoro", ribadisce Legambiente, che ha invitato all'iniziativa i Comuni, addetti ai lavori e portatori di interesse. Chiuderanno il dibattito il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e l'assessore Colla.