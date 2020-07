L’estate degli eventi si scalda: ecco cosa fare nel week-end dal 17 al 19 luglio

Eventi

Rimini

| 07:20 - 17 Luglio 2020

La discoteca Musica di Riccione.

Sarà un week-end di metà luglio esplosivo, tanta la voglia di divertimento all’aria aperta, di buona musica, di cinema d’autore e delle immancabili discoteche, tutto, ovviamente, in assoluta sicurezza. Volete organizzarvi e non sapete cosa c’è da fare? Ecco qualche consiglio!





MANIFESTAZIONI E MUSICA ALL’APERTO





Al via, nella suggestiva piazza Battaglini, sul Sagrato della Chiesa Collegiata, dal 17 al 26 luglio. la XXXVI edizione del Verucchio Music Festival. Partenza affidata venerdì 17 luglio a Marco Paolini con lo spettacolo Teatro fra parentesi – racconti, dove l’attore sarà accompagnato da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, in una serata che, come racconta lo stesso Paolini, nasce da “un album di storie brevi, tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’. QUI le info.





Nel fine settimana del 18 e 19 luglio piazza Primo Maggio a Cattolica si trasformerà nel palcoscenico per tre autentici idol teen della rete: la tiktokers più amata d'Italia Marta Losito e la coppia dei due youtubers palermitani più seguiti dai giovanissimi, i Dinsieme, saranno ospiti #enjoycattolica con la conduzione di Andrea Prada. Losito arriva a Cattolica con un seguito di più di 3,5milioni di follower su Tiktok e più di 1 milione rispettivamente su Instgram e Youtube. QUI tutte le info.





Da trentasei anni Rimini ospita “Cartoon Club”, il Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games.

A seguito dell’emergenza Coronavirus e delle norme di sicurezza da osservare nei luoghi dedicati agli spettacoli, Carton Club 2020 si trasforma moltiplicando i suoi appuntamenti nell’arco temporale di 6 mesi, da luglio a dicembre, con una formula che unisce eventi live e online, garantendo la stessa qualità e creatività. La kermesse live si svolge da mercoledì 15 a domenica 19 luglio nel centro storico di Rimini tra complesso degli Agostiniani, Museo della Città, Art Space Augeo e chiostro di San Giuliano, con installazioni video a cura di Eron in spazi open air nella città. Qui il programma completo.





Sabato 18 luglio va di scena l’humor con i monologhi comici di Riccione Comedy Night in corso Fratelli Cervi, una serata di incursioni comiche irriverenti e surreali sullo stile della stand-up comedy, e lo spettacolo Sgabanaza, la simpatia in Romagna in piazzetta Parri alle ore 21:30.





Cinquant’anni e non li dimostra. E’ in corso a Santarcangelo, Santarcangelo Festival 2050, il più longevo festival italiano di ricerca teatrale, non ha voluto rinunciare a festeggiare, nonostante le difficoltà post-Covid, il suo primo mezzo secolo di vita con un’edizione al momento ridotta che avrà però un’estensione nei prossimi mesi. La kermesse celebrativa si affida a un titolo fortemente emblematico Futuro Fantastico e a una programmazione che rispetta in pieno la sicurezza e il distanziamento. QUI https://www.santarcangelofestival.com/categorie/program/il programma.





CINEMA IN ARENA



Prosegue a ritmo sostenuto la programmazione di Arena Lido alla Darsena di Rimini: un luogo simbolo della città, punto di incontro e condivisione, che si riscopre spazio di cultura e spettacolo, con un'attenzione particolare per la settima arte, il cinema.

Questo week-end in programma l'ultimo film di Ozpetek La dea fortuna con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca (17 luglio), l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho (18 luglio), premiato con l'Oscar per il miglior film e il miglior film straniero, miglio regia e miglio sceneggiatura originale, oltre a vincere la Palma d'Oro al Festival di Cannes, la divertente commedia "di coppia" Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi (19 luglio). QUI le info.





Torna l’arena del Cinema nel Giardino del Centro della Pesa a Riccione Paese, appuntamento consolidato dell’estate riccionese a cura di Giometti Cinema.

Sabato 18 luglio alle ore 21 e 30 Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi.

Domenica 19 luglio Gli anni più belli per la regia di Gabriele Muccino.





L'Arena della Regina di Cattolica si riveste del fascino e delle suggestioni degli anni 60: tornano le proiezioni all'aperto, nel ricordo dell'arena Mare, del Cinema Sole, dell'arena Nettuno.

Venerdì Playmobil: The Movie. Di Lino DiSalvo con le voci di J-Ax, Cristina D’Avena.

Sabato I migliori anni della nostra vita. Di Claude Lelouch con Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée. Souad Amidou.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30.

I biglietti si possono acquistare online su, www.liveticket.it/snaporaz.





CULTURA E MOSTRE





Il Mistero non si ferma. Venerdì 17 luglio alle 19 in Piazza del Tramonto a Cattolica, in uno speciale evento al calar del sole che vedrà tra gli ospiti Carlo Lucarelli, Franco Forte e il violinista Federico Mecozzi, sarà svelato il programma completo del MystFest 2020 e la rosa dei finalisti al 47° Premio Gran Giallo città di Cattolica. La kermesse si terrà dal 31 luglio al 2 agosto.





Venerdì, 17 Luglio, alle ore 21, Giulio Zavatta - I “putti” contesi di Vittorio Maria Bigari, capolavori sconosciuti al museo di Rimini. Nelle sale del Settecento del museo di Rimini sono conservate alcune tempere staccate dalla volta della chiesa di Sant’Agostino. Raffigurano dei “putti” che suonano e cantano e sono considerati la prima opera nota di un pittore che in seguito sarebbe diventato molto famoso, fino a occupare il ruolo di principe dell’Accademia Clementina di Bologna: Vittorio Maria Bigari.





Dopo il cinema e la musica, Riccione si appresta ad accogliere scrittori di importanza nazionale e propone un ciclo di incontri dedicati a presentazioni, dialoghi e conversazioni culturali inaugurando Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione.

Venerdì 17 luglio con Glauco Selva che parlerà del suo testo Dante il Romagnuolo, alle ore 21 in piazzetta Parri, cuore di Riccione Paese.

Sabato 18 luglio con Sapore di Mare, Sapore di... Riccione. Attraverso immagini, filmati, canzoni e un pizzico di ironia, si raccontano i principali aspetti del glamour vacanziero degli anni 60-70 del XX secolo. Il mattatore è Vittorio Costa, presenta Alessandro Formilli, a Villa Franceschio, ore 21 e 20.

Domenica 19 luglio, sempre a Villa franceschi, si presegue con Il grande gioco. Equilibri geopolitici e nuovi orizzonti dopo il Coronavirus in cui interverranno Fausto Biloslavo e Paolo Sensini.





DISCOTECHE



L’estate del Musica Club Riccione si fa sempre più caliente. Venerdì il Mamacita conquista il nuovo tempio della musica con Max Brigante di radio 105 e tutto lo staff dei Roc Stars. Mentre sabato appuntamento con il sound esplosivo di Jamie Jones.



Domenica si torna a ballare alla Villa delle Rose in compagna del Vida Loca. Musica e tanta animazione in stile Ibiza.



Living Disco Dinner, dopo la consolidata serata “Latina” del giovedì e “messicana” del venerdì, ha preparato un sabato glamour come da consuetudine con la cena e dj set di Minuz per un salto musicale negli anni '90. After dinner con Dj Ciarlo.





M.A.C.