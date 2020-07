Raphael Gualazzi annulla il tour estivo, l'Ace jazz festival di San Marino ha pronta l'alternativa

Eventi

L’Ace Jazz Festival San Marino, ormai pronto a inaugurare la sua prima edizione, che inizierà sabato 18 luglio, affronta con creatività e con una rapida risposta l’annullamento del tour estivo di Raphael Gualazzi. Il celeberrimo artista, una delle attrazioni più attese del cartellone sammarinese, ha infatti annunciato che a causa di un piccolo intervento chirurgico sarà costretto a cancellare tutti i suoi concerti almeno per le prossime tre settimane.



L’esibizione di Gualazzi a San Marino era prevista per il 4 agosto. In tale data, Ace Jazz Festival San Marino ha deciso di regalare al suo pubblico un altro grande concerto (a ingresso gratuito): al posto di Gualazzi, si esibiranno i Dirotta su Cuba, che suoneranno dal vivo per la prima volta dopo il lockdown. Con questa storica band, punto di riferimento per il funk made in Italy, il nuovo festival sammarinese avrà un’inaugurazione dinamica, coinvolgente, gioiosamente ballabile.



Lo spettacolo di Gualazzi non è comunque annullato: verrà infatti recuperato quanto prima (la data esatta verrà comunicata appena possibile: l’ipotesi è per settembre). A breve, chi ha già acquistato in prevendita il biglietto per il 4 agosto potrà convertirlo per assistere al concerto nella nuova data. In alternativa sarà possibile richiedere il rimborso.



Ace Jazz Festival San Marino è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, organizzato dall’Associazione Produzione Culturale con la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e realizzato grazie alla preziosa sinergia pubblico privato con il contributo di Conad Azzurro Superstore, Dpiù, Gruppo C’è Supermercati Affiliati Coal, La Sociale, Titancoop.