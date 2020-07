Al Teatro Aperto di Poggio Torriana "Storia tutta d’un fiato"

Eventi

| 18:54 - 16 Luglio 2020

Storia tutta d'un fiato.

Ritorna la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Poggio Torriana con la collaborazione artistica e culturale di Accademia Perduta/Romagna Teatri Centro di Produzione Teatrale.



Il comune di Poggio Torriana con la collaborazione dell'accademia Perduta/Romagna Teatri centro di produzione teatrale presenta “Storia tutta d’un fiato”, secondo appuntamento della rassegna “Un Teatro per i Ragazzi 2020” tratto da “Narco degli Alidosi” di Piumini, regia di Luca Radaelli.



Lo spettacolo tratterà di un conte cavaliere con un grave problema di alitosi che parte con l’amico scudiere alla ricerca di una cura, avventurandosi così in un lungo viaggio che li metterà alla prova di briganti e donne affascinanti.



La rappresentazione si terrà al teatro aperto di Poggio Torriana venerdì 17 luglio alle ore 21.15; a causa dei protocolli di sicurezza vigenti i posti saranno limitati a 240 persone, di conseguenza la biglietteria verrà aperta alle ore 20 assieme ad un piccolo stand gastronomico. L’ingresso sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni, con un costo di 5 euro per adulti e bambini sopra i 10 anni.