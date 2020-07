Apre Musica, il nuovo club della notte di Riccione: al battesimo molte star internazionali

Attualità

Riccione

| 18:51 - 16 Luglio 2020

La sindaca Renata Tosi all'inaugurazione del nuovo club Musica di Riccione.

Solo 500 persone ma che nomi per la prima del Musica, il nuovo club della notte di Riccione e della Riviera romagnola. Bob Sinclar, Flavio Briatore, Albertino tra le guest star che hanno messo piede nel nuovo locale di Giuseppe Cipriani e Tito Pinton, storico gestore del Muretto di Jesolo che mercoledì sera ha riaperto i battenti sulle ceneri dell'ex Prince.



A tagliare il nastro la sindaca Renata Tosi. Il bis è atteso per venerdì 17 luglio con i Mamacita in compagnia di Max Brigante, ROC Stars e Dudy. Sabato sera invece salirà in consolle il dj e produttore inglese Jamie Jones direttamente dall'Amnesia di Ibiza.



In una stagione del tutto inedita, tra restrizioni e controlli, la vera sfida sarà quella di dare un tono e un carattere nuovo al divertimento notturno.