Le motagne russe della pandemia in regione: stessi tamponi ma tornano a crescere i positivi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:18 - 16 Luglio 2020

Dai 4459 tamponi refertati mercoledì sono emersi 46 nuovi casi di positività al Coronavirus nella Regione, di cui 30 riscontrati asintomatici: nessuno riguarda la provincia di Rimini. Ieri sono state accertate anche 18 nuove guarigioni che portano il totale a 23566. E siccome non ci sono stati nuovi decessi per il secondo giorno consecutivo, significa che i casi attivi di oggi sono 1198 (+28), di cui il 92 per cento a casa per sintomi lievi. Restano 9 i pazienti in terapia intensiva e 88 quelli ricoverati negli altri reparti Covid.