Meteo: venerdì nuovi temporali sul riminese, poi sole e temperature gradevoli

| 16:59 - 16 Luglio 2020

Previsioni week-end a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 16/07/2020 ore 15:30



Venerdì 17 Luglio



Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio, pressochè sereno la sera.

Precipitazioni: in discesa da Nord durante la mattinata, sotto forma di rovesci e temporali. Residue piogge nel primo pomeriggio a ridosso dei monti, stabile il resto del giorno.

Temperature: minime comprese tra +17° e +22°, massime comprese tra +23° e +25°.

Venti: deboli-moderati di Bora da Est/Nord-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 18 Luglio



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +14° e +19°, massime comprese tra +24° e +26°.

Venti: deboli-moderati da Nord-Est.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 19 Luglio



Stato del cielo: sereno, ad eccezione di innocui annuvolamenti pomeridiani in Appennino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +13° e +17°, massime comprese tra +25° e +28°.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: l’inizio della nuova settimana vedrà il ritorno dell’Alta Pressione, con temperature in graduale rialzo e prevalenza di cieli sereni. Valori massimi di nuovo fino a +30°.

Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook