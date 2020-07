Calcio Promozione: Novafeltria, Indelicato ex Bellaria rinforza l'attacco

Sport

| 17:15 - 16 Luglio 2020

Alessio Indelicato.



Il Novafeltria Calcio ufficializza un nuovo acquisto, il primo per il reparto offensivo. Ha firmato Alessio Indelicato, attaccante classe '95 cresciuto nel vivaio del Rimini, che in carriera ha vestito in Italia le maglie di Bellaria Igea Marina, Romagna Centro, Fya Riccione e Del Duca Ribelle, a San Marino del Tre Fiori e del Faetano. Un giocatore giovane, ma già con un importante bagaglio di esperienza, che si aggiunge al portiere Hysa e al difensore Foschi. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri acquisti: il ds Michele Sabba continua in queste ore le trattative per allestire un Novafeltria competitivo in vista del prossimo campionato di Promozione.