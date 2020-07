Contributi a fondo perduto per le aziende, 100mila euro contro i danni dell'emergenza sanitaria

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:32 - 16 Luglio 2020

L'assessore di Santarcangelo Emanuele Zangoli.

Un fondo di 100mila euro per aiutare le imprese di Santarcangelo di Romagna danneggiate dall’emergenza Covid-19. L’aumento delle risorse da destinare alle attività economiche in difficoltà fa seguito ai numerosi provvedimenti a sostegno delle famiglie, dai buoni spesa alimentari alle riduzioni delle rette dei centri estivi, dai contributi per contenere il peso degli affitti sugli inquilini fino a quelli destinati ai proprietari di immobili per la rinegoziazione dei contratti di locazione per abitazioni.



Una volta stanziata la somma di 100 mila euro con l’approvazione da parte del consiglio comunale dell’assestamento di bilancio a fine luglio, le procedure per l’emissione del bando e la presentazione delle domande si dovrebbero concludere entro l’autunno, per far sì che i contributi siano liquidati entro la fine del 2020.



«L’idea è stata condivisa con i rappresentanti delle associazioni di categoria, con i quali definiremo a breve i criteri per poter accedere ai contributi con modalità semplici ed efficaci», spiega l’assessore al bilancio Emanuele Zangoli. «È la prima volta che prevediamo aiuti diretti a fondo perduto destinati alle attività economiche, ma riteniamo che questa misura debba essere sperimentata tenuto conto del momento che stiamo attraversando. Con questo fondo portiamo a oltre 450 mila euro il totale degli aiuti messi a disposizione delle imprese. Per favorire il rilancio delle nostre aziende, infatti, nei mesi scorsi abbiamo previsto una serie di esenzioni e agevolazioni riguardanti il canone per l’occupazione del suolo pubblico, la tassa rifiuti e l’Imu per un valore complessivo di circa 350 mila euro».