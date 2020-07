Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione: fine settimana ricco di spunti

Eventi

Riccione

| 16:04 - 16 Luglio 2020

Il giardino esterno della biblioteca di Riccione.

Dopo il successo della scorsa settimana, che ha dato l’avvio alla rassegna culturale "Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione", proseguono per il secondo weekend gli incontri e i dialoghi con gli autori nello scrigno di piazzetta Parri nel cuore di Riccione Paese e nell’elegante giardino di Villa Franceschi.



Il primo appuntamento del fine settimana della cultura di Riccione è venerdì 17 luglio alle ore 21 con la rassegna Riccione Paese dei libri a cura della biblioteca comunale. In piazzetta Parri Glauco Selva introduce il libro "Dante il Romagnuolo" in dialogo con Angelo Chiaretti, presidente del centro Studi leonardeschi Dino Palloni. Il prossimo appuntamento con la presentazione dei libri a Riccione Paese è venerdì 24 luglio alle ore 21 con African Delirium di Hélène Blignaut.



Nell’incantevole cornice del giardino di villa Franceschi la rassegna "Festival delle storie e delle arti" presenta il primo dei due appuntamenti di luglio con la storia di Riccione, con i racconti, le emozioni e la memoria che l’hanno resa famosa nell’immaginario collettivo dell’ospitalità e della balneazione. Sabato 18 luglio alle ore 21 Vittorio Costa introduce "Sapore di mare, sapore di…Riccione" che, attraverso immagini, filmati, musica e un pizzico di ironia, racconta il glamour vacanziero degli anni ’60 e ’70 del Novecento. Presenta la serata Alessandro Formilli. La storia della Riccione balneare tornerà sabato 25 luglio con Carlo Volpe e Armando Semprini.



Domenica 19 luglio alle ore 21 a villa Franceschi l’associazione culturale Identità Europea presenta il secondo appuntamento della rassegna "Senza paura" con due grandi nomi del giornalismo italiano, Fausto Biloslavo e Paolo Sensini, moderati da Valerio Savioli. Il noto giornalista Fausto Biloslavo, storico inviato di guerra per le più importanti testate giornalistiche e televisive, insieme a Paolo Sensini, filosofo e saggista, voce critica sulle tematiche inerenti la gestione delle emergenze, introduco il pubblico a Il grande gioco. Il prossimo appuntamento con il ciclo di dialoghi sull’attualità è domenica 26 luglio con l’economista Nino Galloni.



La rassegna "Conversazioni e libri sotto il sole di Riccione" è la proposta culturale dell’amministrazione comunale che per la prima volta unisce tre realtà distinte della città in un network culturale nuovo attraverso un progetto coordinato sotto un unico calendario di appuntamenti e incontri che, nel segno grafico della comunicazione coordinata per l’estate 2020, ne rende una narrazione univoca e innovativa. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.