Rimini: Questura e Covid, bilancio Camporota dopo due anni intensi

| 16:04 - 16 Luglio 2020

Alessandra Camporota.

Alessandra Camporota lascera' Rimini, dove si era insediata come prefetto il 23 luglio del 2018, il prossimo 27 luglio. La sostituira' l'"amico" Beppe Forlenza al quale lascera' sulla scrivania una serie di dossier sui suoi due anni in Romagna. "Sarei rimasta volentieri", spiega alla stampa convocata nel Palazzo del governo per un saluto informale. Ma da Roma la vogliono alla direzione generale dei culti religiosi dove si occupera' appunto dei rapporti con tutte le confessioni religiose oltre che della gestione del patrimonio della Fondazione edifici di culto.

Di certo, traccia un bilancio, il suo mandato a Rimini e' stato caratterizzato dalla pandemia da coronavirus e dalle difficile decisioni prese per limitarne il contagio. A partire dalla chiusura del territorio provinciale, come avvenuto per il Comune di Medicina, "il momento piu' drammatico". Anche se pure i primi mesi non sono stati proprio all'acqua di rose. "Ho svolto il mio compito con passione", puntando a essere "la personalita' del dialogo e non della contrapposizione". E "sono soddisfatta, anche perche' si sono colte l'umanita' e la passione civile". I primi mesi si diceva: Camporota arriva in piena estate in una realta' caratterizzata dalla "vicinanza con la Repubblica di San Marino", dall'"entroterra delle rocche malatestiane e da importanti realta' costiere". I primi impegni hanno riguardato il Ferragosto, il Meeting di Comunione e liberazione e in generale il controllo del territorio durante l'estate. Il prefetto ha visitato tutti i 25 Comuni della provincia, conoscendone gli interlocutori. "Era ancora fresca- sottolinea- la memoria dell'episodio del violento stupro dell'estate precedente". Altra gatta da pelare la questione della Questura, tra "strumentalizzazioni" e "scaricabarile" di alcuni, le "forti ma giustificate pressioni" del sindaco di Rimini Andrea Gnassi e "molte riunioni romane" per l'attuazione del Patto della sicurezza. Prima la soluzione intermedia, con il trasloco della Questura nell'immobile di piazzale Bornaccini che, dopo i ritardi dovuti al Covid, dovrebbe completarsi entro l'estate. E poi la "soluzione finale": non piu' la Cittadella della sicurezza nell'edificio abbandonato di via Bassi, che verra' demolito e sostituito da edilizia residenziale, ma all in sulla caserma Giulio Cesare liberata dall'Esercito in modo da evitare che diventi un altro luogo di degrado e abbandono. Camporota non ha trascurato l'attivita' sul territorio, tra scuole e incontri con i sindaci: "Con diversi di loro ci vogliamo bene, mi mancheranno in particolare quelli dell'entroterra. Con Gnassi c'e' stata un'ottima collaborazione, mi manchera', e' una presenza che si fa sentire. Con Riccione c'e' stata collaboazione fin dall'inzio, con delle modalita' particolari perche' ha delle posizioni diversificate", cosi' come Morciano e Coriano.

Non e' mancato l'impegno, prosegue il prefetto, sul fronte delle crisi aziendali e su quello del contrasto alla criminalita' organizzata, con 11 interdittive antimafia e un'attivita' che si e' intensificata dopo il lockdown, anche grazie al rinnovo del protocollo per lo scambio di informazioni sulle strutture ricettive. Da un mese e mezzo si riunisce anche il Tavolo di accesso al credito per accompagnare la Fase 2. Ed eccoci alla pandemia, caratterizzata da incontri continui, con sedute via web "anche drammatiche", ma "i sindaci sono stati molto responsabili e la Regione vicinissima". Per cui si e' riusciti a "condividere i provvedimenti e a contenere i numeri".

Condivisione che si e' estesa alla Repubblica di San Marino e alla provincia di Pesaro-Urbino. Insomma "tre-quattro mesi che sono equivalsi a qualche anno. E sarei rimasta per completare questa fase". Nonostante "le notti insonni" passate. Ma "ero un punto di riferimento". Camporota ha imparato a conoscere la Romagna, anche come parte dello Stato pontificio "non volete sentirvi sudditi di nessuno, una cosa che mi ha detto spesso Gnassi", con la prefettura vista come un limite al proprio potere. Al successore, prosegue Camporota, "lascio un gioiello di collaborazione del territorio, di consapevolezza della necessita' di ottimizzare gli sforzi". Quest'inverno le regole imposte per l'emergenza sanitaria sono state "rispettate" e i controlli sono stati "giusti". Ora, con il ritorno alla normalita', torna anche la criminalita', come le baby gang, che non sono pero' una presenza nuova. Come per gli assembramenti nei locali, prosegue, le Forze dell'ordine non possono controllare tutta la spiaggia di notte, serve la collaborazione di Comuni e operatori. Rafforzando le misure di deterrenza. "Un po' la stampa mi ha fatto arrabbiare rispetto alla riservatezza e alla privacy" di alune comunicazioni e alla strumentalizzazione della questione della Questura, ma comunque "sono stata quello che sono, la massima possibilita' di soddisfazione per chi fa il lavoro che le piace. Sono stati due anni di un'intensita' enorme, mi sento parte di questa comunita' che mi manchera' tantissimo", conclude. (Dire).