Ricione: Yoga all'alba nel giardino di Villa Mussolini

Eventi

Riccione

| 15:58 - 16 Luglio 2020

Yoga.

Sul lungomare di Riccione, nel bellissimo scenario del giardino di Villa Mussolini, il sorgere del sole viene celebrato ogni sabato mattina con le lezioni di Yoga dell’insegnate Renza Bellei. A partire da sabato 18 luglio fino al 5 settembre dalle ore 6.30 alle 7.30 i partecipanti saranno accompagnati in un viaggio emozionale che unisce il benessere psico-fisico alla meditazione in una location d’eccezione che sa fondersi alla spiaggia e al mare al risveglio in un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo. A raccontare la fusione fra energia e ambiente naturale, elementi caratteristici dell’iniziativa, è il progetto grafico di Laura D’Amico che, in un semplice e evocativo segno stilistico, rappresenta in una miscela di sfumature la spirale che racchiude i colori dei chakra e l’energia vitale.

Gli appuntamenti settimanali con lo Yoga, una grande novità nel palinsesto delle iniziative promosso dal Comune di Riccione, accompagnano e si inseriscono nel calendario di Albe in controluce che, con le sue note, le sue incursioni poetiche e sensoriali in riva al mare, salutano insieme il sorgere del sole ogni sabato e domenica d’estate.

Le lezioni sono gratuite con ingresso a offerta libera e i partecipanti dovranno presentarsi muniti del proprio tappetino.