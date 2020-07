FOTO Ci vediamo in piazza a Mondaino: appuntamento ogni venerdì con visita ai musei del paese

Eventi

Mondaino

| 15:07 - 16 Luglio 2020

Un percorso guidato dei musei della città di Mondaino per scoprire le sue bellezze nascoste abbinato ad un'esperienza enogastronomica a scelta tra aperitivo o menù degustazione nei ristoranti del paese. È una delle tante proposte della pro loco per l'appuntamento estivo "Ci vediamo in piazza" lanciato lo scorso 10 luglio e atteso ogni venerdì sera fino al 31 luglio con l'apertura dei musei, alla scoperta dei luoghi più significativi del borgo rinascimentale e delle tre sezioni museali, ovvero museo paleontologico con esposizione di fossili rinvenuti sul territorio, ospitato nelle antiche scuderie della fortezza malatestiana, museo della Torre Portaia, accesso al paese dotato di ponte levatoio con ricostruzione storica dell’antico corpo di guardia, museo delle Maioliche Rinascimentali di produzione mondainese con ricostruzione storica di un’antica bottega artigiana.



Le visite durano un'ora e partono alle 18, alle 19 e alle 20 da piazza Maggiore. Il costo è di 6 euro a persona, che scende a 5 in caso di prenotazione e diventa gratis per i ragazzi con meno di 14 anni. Al massimo saranno accompagnate 10 persone per turno. Le prenotazioni chiudono ogni giovedì al 366 2078470 oppure scrivendo a musei@mondaino.com.