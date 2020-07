Concorso iocreocasa per superare paura e noia del lockdown, ecco i tre vincitori

Attualità

Poggio Torriana

| 13:56 - 16 Luglio 2020

Shahrazed Nja e Giorgia Lombardini premiate dall'amministrazione di Poggio Torriana.

Sono Shahrazed Nja, Emily Sacchini e Giorgia Lombardini le tre vincitrici per le categorie bambini, adolescenti e adulti del concorso "#iocreocasa" lanciato dal comune di Poggio Torriana su spunto dell'assessora Francesca Macchitella per superare la fase più buia della quarantena. I premi sono stati consegnati dall'amministrazione giovedì 16 luglio in municipio.



ll progetto aveva lo scopo di aiutare le persone a superare l’isolamento e a contrastare la noia attraverso l’uso di creatività e di fantasia, inviando disegni, racconti, poesie ed immagini a una mail dedicata del Comune.



»Il Comune ha provato, anche con questo progetto, a stare più vicino ai bambini e alle loro famiglie. Abbiamo pensato di consegnare dei premi utili, scegliendo per l'occasione dei buoni, del valore di 50 euro l'uno, da utilizzare presso il negozio Decathlon di Savignano sul Rubicone. A tutti i partecipanti però abbiamo proposto un ingresso gratuito ad uno spettacolo teatrale, programmato nell'ambito delle rassegne comunali, per ringraziarli dell'invio del loro elaborato, in quanto ogni espressione artistica è stata valutata assai meritevole per l'originalità e l'impegno».



Nel sito del comune si possono vedere gli elaborati pervenuti.