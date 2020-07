La Giunta regionale domani a Rimini: sopralluoghi al Parco del Mare tra il centro a Viserba

Attualità

| 13:13 - 16 Luglio 2020

Un sopralluogo al Parco del Mare, da piazzale Kennedy dove si sta concludendo l’intervento inserito nel Psbo, a Viserba e Torre Pedrera, dove le opere di rigenerazione urbana hanno cominciato a trasformare il waterfront. Si tratta del programma che attende il presidente Stefano Bonaccini e l’intera giunta regionale che venerdì 17 luglio trascorreranno l’intera giornata sul territorio.



Nel pomeriggio è prevista la visita a Rimini con una serie di sopralluoghi ai cantieri che stanno per riconsegnare a turisti e città i primi chilometri di lungomare rinaturalizzato con passeggiate in legno, aree verdi e spazi dedicati al wellness. È in fase di allestimento la nuova “isola del benessere”, frutto della partnership che il Comune ha stretto con Technogym, eccellenza romagnola leader a livello mondiale nel settore del fitness e del wellness. L’azienda ha installato in anteprima mondiale la propria soluzione Outdoor Training, un innovativo sistema di allenamento studiato per l’esterno che permetterà a tutti – a prescindere dall’età e dal livello di forma fisica – di effettuare esercizi di tonificazione e stretching.



A partire da venerdì l’area sarà presidiata dagli studenti della facoltà di scienze motorie dell’università di Bologna del campus di Rimini, che saranno a disposizione di cittadini e turisti per guidarli attraverso le numerose opzioni di esercizio e per diffondere la cultura del wellness lifestyle.



L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Wellness Valley promosso da Nerio Alessandri, che mira a creare in Romagna il primo distretto del benessere e della qualità della vita al mondo, con impatti positivi sul territorio sia dal punto di vista economico e turistico sia dal punto di vista sociale e della salute dei cittadini.



Dopo il sopralluogo al primo tratto del Lungomare sud la giunta regionale si sposterà a Viserba e a Torre Pedrera per fare il punto sullo stato di avanzamento dell’opera di riqualificazione in corso. La tappa riminese si concluderà al Teatro Galli, dove è previsto l’incontro con le categorie economiche.