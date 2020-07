Controlli antidegrado nelle colonie: due verbali da mille euro a prostituta e cliente

Cronaca

Rimini

| 13:07 - 16 Luglio 2020

Colonie, spazi verdi ed edifici abbandonati sono i luoghi setacciati in questi giorni dal nucleo cinofili e della polizia giudiziaria di Rimini attraverso un’operazione antidegrado che ha portato all’identificazione di 15 persone e alla notifica di due verbali (da mille euro l’uno), uno per esercizio della prostituzione e l'altro al cliente.



Prostituzione e spaccio sono stati i principali oggetti delle indagini dal parco Murri alle ex colonie Novarese e Bolognese, per poi finire in alcuni edifici abbandonati della zona sud. All’interno delle strutture sono state identificate e allontanate persone che dormivano e bivaccavano, nella Novarese sono stati allontanati abusivi che avevano piantato una tenda all’interno della struttura. I controlli proseguiranno durante la stagione.