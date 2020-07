Rimini, studenti riminesi superdiplomati con il massimo dei voti, incontro a Castelsismondo

Attualità

| 12:00 - 16 Luglio 2020

L'assessore ai Servizi Educativi Morolli Morolli.

Un momento insieme per congratularsi e premiare gli studenti riminesi che hanno ottenuto il massimo dei voti, 100/100, nel corso degli ultimi esami di maturità. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, alle ore 11, in piazza Francesca da Rimini, a Castel Sismondo. Ad incontrare gli studenti ci sarà l’assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli.

“Un momento di festa collettivo – spiega l’assessore Morolli – alla fine di un anno scolastico caratterizzato invece da una preparazione individuale, con l’ausilio dei sistemi digitali. Un anno che ha messo a dura prova gli studenti che, nonostante difficoltà inedite, sono riusciti a raggiungere risultati di grande prestigio, dando prova non solo di grande preparazione ma anche di adattamento e personalità. Con loro, il nostro ringraziamento va anche agli insegnanti e ai genitori che hanno saputo affrontare con grande dinamismo e impegno i momenti più difficili, andando insieme oltre le difficoltà e accompagnando i ragazzi al bel risultato finale”.