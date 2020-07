Calcio Promozione: Gattei Colonna, altro colpo per la difesa del Sant'Ermete

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:52 - 21 Luglio 2020

I nuovi acquisti del Sant'Ermete con il ds Cipriani e l'allenatore Pazzini.

Dopo l'acquisto di Merendino, il Sant'Ermete ha ufficializzato un altro acquisto di peso per rinforzare un reparto che ha palesato difficoltà nella passata stagione. Torna a giocare in Italia, dopo le esperienze nel campionato sammarinese con Tre Penne e Juvenes Dogana, Alex Gattei Colonna, 32 anni oggi (16 luglio), che aveva già vestito la maglia del Sant'Ermete in Promozione nella stagione 2014-15. Contestualmente alla firma di Gattei Colonna, arrivano altri due annunci: il difensore classe '91 Filippo Baffoni e il 2002 Mattia Magnani. Confermato il 2002 Giovanni Bellanti, nonostante il "pressing" di squadre di Eccellenza.