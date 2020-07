Riparte il ciclismo, ecco le gare in Romagna

| 08:56 - 16 Luglio 2020

Finalmente, dopo gli allenamenti in strada si torna a correre. Da domani (17 luglio) scattano le gare in Emilia Romagna, sia in pista che su strada per tutte le categorie. Si parte con il ciclismo giovanile presso l’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola con una cronometro di 9,8 km dedicata a Juniores e Under 23 (uomini e donne).



Questo il calendario completo dopo lo 'start' di Imola: sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 gare su pista al velodromo Servadei di Forlì (Juniores); domenica 19 e martedì 21 Mtb x-country a Riolo Terme (Juniores, Elite/ Under23); venerdì 24 tipo pista nel circuito 'Vito Ortelli' di Faenza (Elite/Under23); sabato 25 gare in linea presso il Circuito dei Monti Coralli di Faenza (Juniores uomini, Elite/Under 23); domenica 26 Trofeo Anelli

“Speciale 60” a S.Ermete di Rimini (Juniores, Elite/Under23).



Giro di Romagna Mercoledì sono state presentate le maglie del “Giro di Romagna per Dante Alighieri”. Tutte le maglia sono state realizzate dalla ditta Alè. La maglia di leader sarà colorata del tricolore italiano e denominata “Divina Commedia”, mentre le divise rossa “Inferno”, verde “Purgatorio” e azzurra “Paradiso” saranno vestite rispettivamente dai leader della classifica a punti, gran premio della montagna e giovani. Le tappe saranno tre: Ravenna-Ravenna di 154 km, Riccione-Santa Sofia di 138 km e Cattolica- Gatteo Mare di 164 km. Resta l’incertezza sulle date, probabilmente in settembre, subito dopo il Giro d’Italia Under23.