Siringhe abbandonate alla fermata del bus, posto frequentato anche da famiglie e bambini

Attualità

Rimini

| 08:17 - 16 Luglio 2020

Siringhe a terra vicino la fermata del bus.

Siringhe gettate a terra alla fermata dell'autobus di Corpolò. Le foto che vedete sono state scattate in pieno giorno nella frazione riminese. Ce le ha inviate un nostro lettore. Sono chiaramente siringhe usate e abbandonate sul marciapiede dove c'è la panchina di attesa del bus: posto molto frequentato anche da famiglie e bambini che utilizzano il servizio. Ci asteniamo da ogni commento. Resta la preoccupazione per un ritrovamento potenzialmente pericoloso e la rabbia nei confronti di chi getta rifiuti speciali come questi lungo la strada.