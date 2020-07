Coronavirus: nel riminese 3 contagi, 5 guarigioni, 36 casi attivi

Attualità

Rimini

| 18:28 - 15 Luglio 2020

Farmacia, precauzioni mascherine e gel disinfettante. Foto Alessia Bocchini.

Sono tre i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in provincia di Rimini. Si tratta di due uomini e una donna: due sono di rientro dall'estero, uno italiano e uno straniero, gia' in isolamento domiciliare; l'altro caso e' emerso a seguito di screening sierologico. Due pazienti sono asintomatici, uno con lievi sintomi, tutti in isolamento domiciliare. Due sono residenti a Rimini e uno a San Leo. Oggi si registrano anche cinque guarigioni di residenti per cui i casi attivi risultano 36.